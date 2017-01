Macri quiere elevar la edad jubilatoria

No solo que ya no habrá moratoria, sino que planifican una extensión de la edad para la jubilación. La idea es extender en 2 o 3 años el tiempo para lograr el retiro tan ansiado.

Ya no habrá moratoria para sumar jubilados. La decisión implica que los trabajadores que a partir de septiembre cumplan la edad de jubilarse pero que no cuenten con los aportes correspondientes por no haber sido registrados por sus empleadores no podrán acceder al haber previsional.

Según pudimos conocer, están trabajando en la presentación de un reforma jubilatoria que universalizará el beneficio, pero que la misma se obtendrá a partir de los 67/68 en los hombres y 62/63 en las mujeres.

En realidad el objetivo principal del macrismo es elevar los años de aportes y la edad jubilatoria. Ya decidieron cortar la moratoria y están diseñando un nuevo esquema que les permita tener “más caja” en el Anses.