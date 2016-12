Durañona y el PJ siguen de reunión y el Presupuesto 2017 no está asegurado

En el Senado bonaerense, distintos intendentes y legisladores del peronismo ensayaron el último encuentro previo a sentar postura definitiva para el debate del Presupuesto 2017. La apuesta del pejotismo será no bajar de la pelea por la Vicepresidencia de la Cámara baja a Marcelo Feliú hasta que no haya acuerdo. Todos los preferentes coinciden en que faltan limar detalles.

Primero hubo un aproach en el hall contiguo al Salón Cafiero del Senado y luego pasaron puertas adentro. Allí, el senador provincial, Patricio García, ocupó el centro de la reunión, en tanto que lo secundaron Juan José Mussi, Alfredo Fisher y Hugo Corvatta.

Una de las posturas más enérgicas que se escucharon fue la de Patricio García que, por el momento, ata el apoyo de su espacio a la posibilidad de Provincia gire más recursos para los municipios.

Poco a poco fueron llegando otros actores entre los que se encontraron los legisladores Silvia Rego, Walter Abarca y Darío Díaz Pérez, Juan Manuel Pignocco, Sergio Berni, Santiago Carreras, Ada Sierra y los intendentes Juan Zabaleta, Francisco “Paco” Durañona, Juan Pablo de Jesús, Eduardo “Bali” Bucca y Gabriel Katopodis

Uno de los intendentes que participaba del cónclave y que tuvo que irse antes de lo previsto le dijo a La Tecla que “creo que el presupuesto se va aprobar mañana como así también el endeudamiento que prevé el Ejecutivo”.

No obstante, según pudo saber este medio, la apuesta del peronismo será no bajar de la pelea por la Vicepresidencia de la Cámara baja a Marcelo Feliú hasta que no haya acuerdo. Por fuera de esto, adelantaron que los fondos para los municipios ya fueron acordados.

Con el oficialismo luchando a brazo partido para alcanzar los dos tercios, el PJ aprovecha su condición oportunista y sigue tensando la soga de los acuerdos.

“Vamos intercambiando los últimos detalles con los intendentes y vamos a tener una nueva reunión entre hoy y mañana para terminar de acordar. Estamos sacándole punta fina al lápiz con cuestiones que guardan más relación con la Cámara que con los intendentes”, le confió a La Tecla, la legisladora Silvia Rego.

El dato de color y el hilo conductor que rige la jornada de reuniones es la extensa agenda de encuentros. La Tecla fue testigo de cómo cuando finalizaba el primero de los cara a cara entre los actores pejotistas, desembarcaba la intendenta de La Matanza al salón Cafiero y sostenía una reunión paralela con algunos de los actores que habían estado en el principal cónclave.

Entre aquellos protagonistas que se reunieron con Magario estaban Walter Abarca, Juan Carlos Veramendi, Gustavo Barrera y Ada Sierra.