La salud de una ciudad no es tener curitas, sábanas y Sertal

A veces algunos políticos locales nos hacen preocupar por sus audaces declaraciones facilistas sobre la salud. Oímos que piden airadamente hasta en el Concejo Deliberante que hacen falta curitas o más Sertal.

Habría que recordarles a esos concejales, que algunos fueron funcionarios o ex intendente, que la salud propiamente dicha no es solamente lo que ellos pueden ver cuando concurren a “chusmear” al Hospital municipal.

La salud, la “madre” de todo lo que es salud a veces no se ve a simple vista y como se encuentra bajo tierra no es fácil o no conviene hablar de ciertos temas como el contenido de Nitratos en el agua.

Los nitratos son un producto normal del metabolismo humano el agua con altas concentraciones en nitratos representa un riesgo para la salud, especialmente en los niños. Si se bebe agua con elevadas concentraciones de nitratos la acción de determinados microorganismos en el estómago puede transformar los nitratos en nitritos, que al ser absorbido en la sangre convierte a la hemoglobina en metahemoglobina. La metahemoglobina se caracteriza por inhibir el transporte de oxígeno en la sangre. Aunque la formación de metahemoglobina es un proceso reversible, si puede llegar a provocar la muerte, especialmente en niños (“síndrome del bebé azul”). Pero también los nitratos pueden formar nitrosaminas y nitrosamidas compuestos que pueden ser cancerígenos.

La Organización Mundial de Salud (OMS) fija el límite de Nitrato en el consumo humano en 50 mg/l y en la Provincia de Buenos Aires la Ley N° 11.820 también fija en 50 mg/l.

A veces no tenemos memoria o no queremos recordar algunos hechos de los cuales hemos sido testigos y que podemos contar la historia en primera persona:

En los años 2004 hasta 2008 la cantidad de nitratos en el agua era de 86.2 mg/l (Gestión Eduardo Jordán)

En los años 2009 la cantidad de nitratos en el agua era de 90,9 mg/l (Gestión Estela Lennon)

En los años 2010 la cantidad de nitratos en el agua era de 100,7 mg/l (Gestión Estela Lennon)

En el año 2014 la cantidad de nitratos en el agua era de 72 mg/l (Gestión Francisco Durañona)

En el año 2015 la cantidad de nitratos en el agua era de 79 mg/l (Gestión Francisco Durañona)

En el año 2016 la cantidad de nitratos en el agua es de 40 mg/l (Gestión Francisco Durañona)