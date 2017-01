Innovación made in Giles para una empresa de San Antonio de Areco

Cristian Esnaola

Carlos Ruiz

Hace dos años Cristian Esnaola, vecino de nuestra ciudad (San Andrés de Giles), aceptó el desafío de construir una máquina conformadora de canaletas que sería única en Argentina. Carlos Ruiz, zinguero de San Antonio de Areco, le propuso construirla para utilizarla en su empresa Canal Tech. A partir del subsidio de la Municipalidad de San Antonio de Areco, Cristian junto a su ayudante Jonathan Burgugnone, llevaron adelante un proyecto para lograr una producción más limpia.

Lo más innovador es que funciona sin producir contaminantes. “Comúnmente las canaletas se hacen con una plegadora que dobla la chapa, se unen por soldadura de estaño y eso es lo que contamina” explica Cristian y aclara que su máquina “es un pequeño granito que ayuda” a la protección del medio ambiente.

Al principio, esta dobladora de canaletas se pensó para galpones de pollo, pero su constructor asegura que puede tener varias utilidades, incluyendo el hogar. “Se trata de chapa del 18 en rollos que ingresa lisa, la conforma y sale una canaleta sin uniones, ni soldaduras”. Sostiene que las canaletas que produce “tienen principio pero no fin, pueden ser de 25,50 o 100 metros”. “Funciona a través de rodillos y cadenas. La chapa ingresa por una punta que se llama lado operador, el producto final es una canaleta robusta de material duro y muy buena terminación”, detalla su creador.

La máquina que nació en nuestra ciudad solo ingresa al país por importación. Según Cristian, se fabrican en Rusia pero el costo es mucho mayor. “Una máquina parecida tiene un costo de 80 mil dólares en Argentina y no funciona como la que hicimos nosotros, es más rustica todavía” afirma.

Cómo se hizo

Lo más increíble de todo es cómo hizo Cristian para fabricarla: mirando un video de 5 minutos. En YouTube encontró un ruso que mostraba para la venta una maquina igual pero en miniatura. “No teníamos planos, hicimos todo con el video, pero esta máquina es mucho más grande, las canaletas que vimos eran de milímetros”, confiesa el tornero gilense y comenta que gracias a que existe el Autocad pudieron ir viendo los ángulos que tenían que darle a la chapa para que se vaya doblando, porque al principio se rompía.

Además, destaca que su construcción fue completamente en su taller ubicado en Francia 877. “Todos los insumos que utilicé fueron de Giles, no compre nada afuera, usé trabajos de acá, trabajé con alguien de acá pero es para San Antonio de Areco” se lamenta.

Terminarla llevó un año entero. “Fue un proceso a prueba y error. La primera vez no funcionó y llevó otro año más de mejoras. Parece mucho pero para hacer una máquina de la nada con recursos muy limitados, fue bastante rápido”, asegura su constructor.

Con la maquina ya funcionando y lista para partir con su dueño a Canal Tech, Cristian está tratando de patentarla. “Tuvimos una entrevista con el INTI en Buenos Aires, nos reunimos con varios ingenieros y nos dieron las pautas a seguir para registrarla. Tenemos que conseguir un ingeniero que nos avale”, comenta. A pesar de ser técnico mecánico y fabricarla de manera íntegra, su título no alcanza para patentarla. “Hacer todo ese papelerío lleva bastante dinero, pregunté en la municipalidad de San Andrés de Giles para ver si podían darme una mano, pero ni siquiera me preguntaron para qué sirve la maquina”, cuenta apenado y afirma “es una lástima no tener la posibilidad de crecer acá, es algo que no lo hace cualquiera”.

La empresa que impulsó su construcción trasladará la conformadora a su dirección en San Antonio de Areco para continuar con sus funciones. Canal Tech se dedica a zinguería y reparaciones de techos. Para Cristian esta máquina puede crear 3 puestos de trabajo como mínimo, porque “consta de embalaje, puesta en marcha y entrega del producto”. De manera indirecta, explica, representa trabajo para la ferretería que provee la chapa. “Crea varios puestos de trabajo solo un proyecto que funciona”, confirma.

Ahora Cristian espera el segundo subsidio que la Municipalidad de San Antonio de Areco le otorgará gracias al éxito de su primer proyecto. “estoy muy conforme con el producto que logramos, porque pensamos que no iba a salir así “. Confiesa que con los primeros intentos fallidos se les cayó la moral al piso, “fue duro hacer que funcione porque ya habíamos gastado el presupuesto y trabajamos a pulmón”. Sin embargo anticipó entusiasmado su próximo proyecto: “Vamos a construir otra para hacer caños de desagüe sin soldaduras y cerrados solo por un engrapado que también será usado en una zinguería de San Antonio de Areco”.

Por Sofia Stupiello para Infociudadsag.com.ar