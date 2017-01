Actividades del fin de semana en San Antonio de Areco

Jueves 19 de enero

21.30 hs. Ciclo de Cine Debate “Palo a Pique” presenta “La Dama de la Van” (The lady in the van) Gran Bretaña 2015. Dirección Nicholas Hytner, en el Museo y Centro Cultural Usina Vieja. Entrada libre y gratuita.

Viernes 20 de enero

16 hs. Visita guiada de casco histórico, coordinada por guías de la Dirección de Turismo, salida desde Dirección de Turismo. Libre y gratuita.

19 hs. ¡Cine para toda la familia! presenta “Buscando a Doris” en el Museo y Centro Cultural Usina Vieja. Entrada libre y gratuita.

FERIA DE LAS COLECTIVIDADES.

Plaza Néstor Kirchner (Av. Quetgles entre Sarmiento y Rivadavia)

De 10 a 02 hs. Entrada libre y Gratuita.

Sábado 21 de enero

11 hs. Visita guiada de artesanos arequeros, coordinada por guías de la Dirección de Turismo, salida desde Dirección de Turismo. Libre y gratuita.

20 hs. La noche de los bares en Mili Pizzas y Radio Imagen. Calle General Paz entre Moreno y Aristóbulo Del Valle. Entrada libre y gratuita. Con las actuaciones de Los Hermanos Rosalez y el misil chamamecero Martín Lovato.

FERIA DE LAS COLECTIVIDADES

Plaza Néstor Kirchner (Av. Quetgles entre Sarmiento y Rivadavia)

De 10 a 02 hs. Entrada libre y Gratuita.

Domingo 22 de enero

11 hs. Visita guiada de casco histórico, coordinada por guías de la Dirección de Turismo, salida desde Dirección de Turismo. Libre y gratuita.

Lunes 23 de enero

19 hs. ¡Cine para toda la familia! Presentamos: “B.G.A. El Buen Amigo Gigante” en el micro cine del Museo y Centro Cultural Usina Vieja. Entrada libre y gratuita.

Martes 24 de enero

16 hs. Visita guiada de casco histórico, coordinada por guías de la Dirección de Turismo, salida desde Dirección de Turismo. Libre y gratuita.

17 hs. “¡Fabricá tu libro de artista!” Taller para niños y niñas entre 4 y 13 años. En el Museo y Centro Cultural Usina Vieja. Entrada libre y gratuita.

Estación Saludable:

Recorré Areco en bici solicitándola de manera gratuita en el puesto de información turística en la Plaza Ruiz de Arellano. (Arellano y Mitre)

Lunes a viernes de 10 a 14 hs.

Sábados, domingos y feriados de 10 a 19 hs.

MUSEOS Y ESPACIOS CULTURALES

Museo Gauchesco Ricardo Güiraldes.

Abierto todos los días de 10 a 17 hs.

Visitas guiadas 11:30 y 15 hs. Entrada libre y gratuita.

Muestra de telares arequeros. Sábados de 10 a 17 hs.

Museo y Centro Cultural Usina Vieja.

Abierto todos los días de 11 a 19 hs. Entrada libre y gratuita.

Visitas guiadas. Lunes a viernes a las 12, sábados a las 17 y domingos a las 12 hs.

Domingos 11:30 hs. Taller de mate: sus orígenes, la leyenda.

Juegos en red y navegación sábados y domingos de 14 a 17 hs.

Tienda de Arte y Diseño (artistas, diseñadores y artesanos locales). Abierta sábados y domingos de 11 a 19 hs.

Museo Municipal de Artes Plásticas “Juan B. Tapia”: Muestra temporaria “Obra, libro, objeto”.

Centro de Interpretación Ferroviaria de Vagues.

Sábados y domingos de 11 a 13 y de 14 a 18 hs. Entrada libre y gratuita.