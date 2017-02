Giura: ¿Dónde estarán los que cantaban que si la tocaban a Cristina iban a hacer quilombo?…

Ricardo César Giura

Seguía reflexionando. ¿Dónde estarán los que cantaban que si la tocaban a Cristina iban a hacer quilombo?…Los basurearon diciéndoles que no eran dignos de tener celus, notbooks, plasmas, vacaciones, etc…. Les piden el DNI por portación de cara, tuvieron que largar el asado y la leche para los pibes… Ahora les indican cómo gastar la energía que garpan a precio dólar. La CGT les cobra para cagarlos y diputados y senadores que votaron para que los represente los traicionan y no pasa nada. Se cagan a trompadas porque se ponen en pedo en un boliche o por el fútbol, pero porque los cagan en la boca, no…. Pobre CFK si tiene que esperar el quilombo en su ayuda…. No hacen respetar sus derechos, ni su dignidad, ni el futuro de sus hijos y ¿la van a bancar a la Jefa?… A pesar de las bombas, de los fusilamientos, de los compañeros muertos….. ¿Cuándo mierda pasaron por eso para cantar que no los han vencido?…. estamos mal pero vamos bien…

Ricardo César Giura – Foto Facebook