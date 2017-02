Gen Areco: diálogo y sensibilidad social

Paula Suárez – Andrés Antedoménico – Margarita Stolbizer

Una vez más la sociedad arequera asiste a un debate sobre las tasas municipales en el que, en realidad, sólo se escuchan chicanas, pases de factura, ruido de marchas y también “ruidosos” silencios.

El procedimiento mediante el cual se llega a este desmedido aumento de tasas es legal, siguió los caminos institucionales y resultó aprobado en función de la mayoría que el oficialismo detenta en el Concejo. No hay nada para objetar en ese aspecto, pero si hay mucho para señalar desde un concepto más amplio: la democracia es mucho más que una mayoría meramente circunstancial (y apoyada en el desempate de la presidencia del Concejo). La democracia es, antes que un juego de fuerzas, un sistema de diálogo permanente entre las instituciones y las fuerzas políticas. Llevarse todo puesto por el simple hecho de una ajustada mayoría no tiene nada de democrático ni de representativo de los intereses de la gente. Esa mayoría, justamente, debería hacer al oficialismo mucho más responsable con sus actos y no menos. Debería apelar más que nunca al diálogo.

Pero la actual oposición no queda exenta de responsabilidades en esta ausencia de diálogo: las desinteligencias internas y el miedo a mezclarse en un mano a mano con el Ejecutivo, hacen que muchos de sus dirigentes prefieran victimizarse y dejar que la gente en definitiva sea abusada por estas tasas, antes que arremangarse y hacer el trabajo de cruzar la plaza y aportar a un diálogo entre sectores.

Nuestra fuerza política fue y sigue siendo castigada por hacer eso, lo correcto: sentarse a dialogar frente a un oficialismo en mayoría, para obtener mejores condiciones, rebajas en los aumentos pretendidos por el Poder Ejecutivo y más beneficios para la gente derivados de los mismos.

Lo que está haciendo hoy el gobierno municipal es injustificable y no condice con la realidad de los vecinos. Este es un año para sobrevivir, no se pueden pagar más despilfarros, sino atender con mucha pericia y control de gastos, las necesidades que hay en el pueblo.

Ambos sectores, oficialismo y oposición, están cruzados por un mismo pecado: encerrarse sobre sí mismos perdiendo así la sensibilidad ante la situación de la gente. El único argumento del oficialismo es que los gobiernos provincial y nacional también incrementan impuestos y servicios: “como ellos aumentan, nosotros también aumentamos”. Del lado de Cambiemos, silencio frente a las medidas del Gobierno Nacional.

En el medio está la gente, viendo (y sufriendo) como, una vez más, la política le da la espalda.

Desde este espacio pedimos, como tantas otras veces, diálogo. Y esta vez, además, sensibilidad social. Oficialismo, oposición, entidades intermedias y partidos políticos tienen que hacer, hoy más que nunca, el máximo esfuerzo para llegar a acuerdos que busquen alternativas de financiamiento (y de gasto) que impacten lo menos posible en la gente, el comercio y la industria.

Desde este espacio proponemos, para la semana entrante, una mesa de trabajo donde nos podamos sentar el Ejecutivo, los miembros del Concejo Deliberante, las fuerzas políticas con o sin representación legislativa, las entidades y las cámaras involucradas, para poder obtener un acuerdo consensuado para bajar las tasas, con el fin de aportar a este difícil momento que vivimos los arequeros y los argentinos. Para que impacten lo menos posibles en la gente, el comercio, el campo y la industria. Para ello vamos a comunicarnos con los distintos actores y así generar la oportunidad de poner la política en su lugar, junto al contribuyente.

No es momento de analizarlo desde especulaciones políticas, ni mucho menos de utilizar este tema para posicionarse en prematuras candidaturas. Recién en octubre la gente decidirá sobre su voto, pero ahora necesitamos y seguir construyendo más convivencia y diálogo.

No es mucho pedir. Se trata de voluntad. Voluntad política.

08/02/2017

