Perea le responde a Martín Lobos

Leonardo “Nano” Perea

San A. de Areco, Febrero de 2017.-

Mi respuesta al Secretario de Gobierno.

“Los Mercaderes de la Política se pagan con Impuestos”

La semana pasada el Secretario de Gobierno Martín Lobos en una entrevista radial me atacó con una chicana barata.

Cuestionó que me gane la vida trabajando en mi profesión de abogado y que no tenga el día entero para dedicarle a la actividad política o no me incline de lleno a ella.

Me tildó de “Caradura, que critico un rato y luego me voy a mi trabajo que en gran parte se desarrolla en Capital Federal para cuidar mi sueldito, entre varias otras cosas ”…

La verdad que preferiría que el Sr. Lobos se ocupe de su función y no tanto de mí, soy mucho menos importante que las tasas, la seguridad, las drogas, el tránsito, las habilitaciones y todo lo que abarca su área.

Pero paradojalmente, el pretendido agravio de Lobos es mi orgullo.

Ejerzo mi profesión hace 16 años y dedico todo el tiempo que puedo a la actividad política sin ninguna contraprestación de fondos públicos. Soy presidente del Comité de la UCR (una mera circunstancia), y por ello entrego tiempo que resto a mi familia, amigos y otras cuestiones. Porque me gusta mucho, me apasiona de siempre y a veces logramos cosas que sirven y ayudan. Hace 20 años que lo hago.

Comprendo que Lobos no entienda esto porque vive de la política. Porque hizo el camino inverso, primero tuvo cargos o laburos en el estado y luego se le despierta el “interés” por militar. Incluso su crecimiento y favoritismos familiares a costa del estado escandalizan hasta sus propios compañeros de ruta.

Además el Secretario de Gobierno ha mantenido unos cuantos años su puesto en otro organismo Provincial, pero eso no le bastó. También toda su familia vive del Municipio.

Hasta su padre obtiene fondos municipales gracias a alquilarle cada año, el inmueble a la Municipalidad donde funciona la Secretaria de Seguridad que sus mismos hijos dirigen. (Toda esta información ya conocida ha circulado por medios locales, Pciales y nacionales).

Pero va otra vez ; EL PADRE COBRA UN ALQUILER DE UN INMUEBLE POR PARTE DEL MUNICIPIO DONDE JUSTAMENTE FUNCIONAN LAS SECRETARÍAS QUE DIRIGEN SUS HIJOS.

Ese innecesario contrato, a un promedio de ¿$9.000 por mes?, (no sé si más) de alquiler, equivaldría por ejemplo a 12.000 tazones de leche al año para comedores escolares.

¿Cuánto nos sale a los arequeros mantener la militancia del Sr. Lobos? ¿Cuánto recauda el Clan Lobos cada mes?

En la misma nota, el Secretario Lobos se autodefinió como “sacrificado” al dejar “un muy buen trabajo” y venir a su pueblo a “servir”. Pero eso es falso, porque al menos por un tiempo no dejó nada, ya que viniendo en comisión siguió conservando su puesto en el Ente del Astillero Rio Santiago con un sueldo por demás de interesante seguramente (cargo que muy probable le consiguió su padre), o sea el nepotismo es consanguíneo.

Es hipócrita enarbolar los méritos de una militancia que está pagada por demás.

Esta es la matriz moral del kirchnerismo, que bajo un discurso vacío de revoluciones y sacrificios ficticios se enriquecen o acomodan desmesuradamente.

Sí Sr. Lobos, defiendo al gobierno de Cambiemos, y usted al de la Sra. Kirchner y su Secretario López, quienes en cajas de seguridad y bolsos clandestinos acumulan los millones que robaron al patrimonio público.

No es la “CAUSA DE LOS DESPOSEIDOS”, “NI LA PATRIA ES EL OTRO”; lo que lo impulsa al menos a Martín Lobos, es el poder y el lucro personal.

Las Tasas Municipales aumentan sin medida, hasta tornarse impagables, en parte también por el despilfarro y el nepotismo, de la que este caso es un ejemplo muy claro.

Sé que muchos de los sinceros militantes y simpatizantes del peronismo incluso del Kirchnerismo no tienen estos beneficios. Sé que para ellos es tan indignante como para nosotros.

Imagino que ni al mismo Intendente le agrada tan costosa campaña. Pues cambien entonces.-

Lobos es el menos indicado para decirle a nadie como hacer política. El menos lejos…

Ojala que empiece a ocuparse de lo suyo.

“Sin despilfarro y nepotismo habría menos aumentos de tasas”

Leonardo Ramón Perea

Presidente de la UCR

San Antonio de Areco