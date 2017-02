Lennon:”… Antedoménico viene de una sepultura política…”

Andrés Antedoménico

En declaraciones radiales la actual concejal de Cambiemos Estela Lennon se refirió al exsenador Andrés Antedoménico.

Al preguntársele si estaba de acuerdo con Andrés Antedoménico con la formación de una mesa para discutir las tasas dijo Lennon:

¿Andrés Antedoménico? ¿Qué está tirando? ¿Avioncitos de papel? Antedoménico viene de una sepultura política, ¿qué le pasó en el 2015? ¿Tengo que salir yo a salir a decir cuál fue el resultado? Toma la banderita y no sé si enfrente la banderita habrá tenido eco, él de una manera u otra tiene que resurgir de las cenizas en este momento de la mano de Paula (Suárez). Antedoménico dice que vamos a reunirnos muchachos, a ustedes les faltó diálogo, vengo yo, acá estoy, vamos a salir adelante, aunque sea mínimo pero lo más importante lo vamos a hacer. No me lo creo, no me lo creo y me remito a las pruebas y se lo digo a él también. Yo creo que así como Amadeo (Miguel) hizo un escalón para irse al PRO, esto es el oxígeno que necesita Andrés Antedoménico para volver a instalarse en las elecciones del 2017″