Para Durañona, “Macri quiere destruir el peronismo” de cara a las elecciones

El jefe comunal de San Antonio de Areco, Francisco Durañona, se refirió a la cumbre justicialista al asegurar que “hay que reforzar la unidad” de su espacio y que el presidente Mauricio Macri pretende “destruir el peronismo” de cara a las elecciones.

El intendente peronista alineado al kirchnerismo se refirió a la última cumbre del Partido Justicialista (PJ) bonaerense en San Vicente al remarcar que uno de los ejes de debate fue “reforzar el concepto de unidad porque hay una idea desde el principio del Gobierno” de Mauricio Macri de “destruir al peronismo y nuestro proyecto político que tuvo enormes logros”.

En este sentido, y en diálogo con el móvil de Qm Noticias, Durañona opinó que “la mejor manera de construir esta capitalismo salvaje, esta destrucción del empleo y estos tarifazos, es persiguiendo al proyecto popular más importante que tiene la Argentina que es el peronismo”.

“La idea de unidad hay que ponerla como el título más importante”, agregó al respecto el intendente de San Antonio de Areco, de cara a las próximas elecciones legislativas en las que el Frente para la Victoria volverá a medirse con Cambiemos.

“Vamos tomando conciencia que no es (la diputada del Parlasur) Milagro Sala individualmente, no es (la ex presidenta) Cristina (Fernández) individualmente, hay muchos compañeros y compañeras que quizá no son de tanto renombre y están sufriendo las consecuencias de plantarse, de ser opositores y de decir lo que piensan”, agregó.

Por otra parte, el dirigente kirchnerista dijo que si la alianza oficialista “no gana este año va a ser muy difícil que puedan consolidar” el proyecto político que mantienen de cara a las elecciones presidenciales del 2019”.

Fuente: Infocielo