Paro Internacional de Mujeres el 8 de marzo

A las mujeres e identidades disidentes del Patriarcado:

Este 8 de Marzo les esperamos en la Plaza Arellano a las 17:00 hs. para compartir de igual a igual, escucharnos y organizarnos.

Entre los femicidios; el trabajo precarizado; nuestro cuerpo diariamente cosificado, violentado, tratado y violado; las agotadoras tareas domésticas y de cuidado que se nos impone; los padres que abortan a sus hijos desapareciendo, etc., etc., etc. nuestra vida y la de nuestra cría se encuentra en estado de esclavitud y peligro, muchas veces, sin que nos demos cuenta. Sea durante el gobierno de quien sea.

El cambio profundo vendrá cuando las mujeres e identidades condenadas por el orden machista, nos liberemos y dejemos de competir para comenzar a organizarnos.

Este 8 de Marzo, estés donde estés, dejá de realizar tus tareas y salí a la calle a encontrarnos.

¡Nosotras parimos el mundo, nosotras lo paramos!