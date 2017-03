GEN Areco en el Día de la Mujer: Igualdad de derechos y acciones concretas

El partido GEN de San Antonio de Areco saluda a las mujeres en su día, una fecha que toma cada vez más relevancia a medida que la temática de la mujer, en su sentido amplio, tiene cada vez más peso en la agenda pública. En esta jornada abrazamos especialmente y afectuosamente a aquellas mujeres que sufrieron y sufren en carne propia violencia física y sicológica, por su condición.

La igualdad de derechos (sociales y laborales), la igualdad de salarios por la misma tarea, el derecho a decidir sobre su propio cuerpo y, fundamentalmente, el rechazo y denuncia de cada acto de violencia física y sicológica, son banderas irrenunciables que han logrado un gran nivel de concientización en todas las sociedades. Pero aún falta mucho camino por recorrer, que deber ir más allá de leyes y normativas, para internalizarse en la vida cotidiana. El machismo y la violencia hacia la mujer también se nutre de pequeñas y persistentes acciones diarias. Esa “cotidianeidad”, esa violencia sutil pero persistente también debe ser derrotada y eso implica un gran cambio cultural, especialmente en sociedades como la nuestra.

El partido GEN, a través de su principal referente, la diputada Margarita Stolbizer, y de otras valiosas dirigentes, demuestra cada día la valentía de las mujeres que se ponen al hombro la responsabilidad de enfrentarse al poder y comprometerse con la verdad, investigando, promoviendo y denunciando la corrupción, el saqueo del país y la mentira. Esa impronta es la que guía el accionar de este partido que es un ejemplo de igualdad de género en todos sus estamentos.

En San Antonio de Areco no podemos dejar de mencionar que, a pesar de tanta prédica y tanto discurso a favor de la mujer, no tenemos aún una Comisaría de la mujer y el Centro de refugio para mujeres víctimas de la violencia es aún una promesa. Desde este espacio solicitamos una vez más a las autoridades correspondientes, la pronta concreción de estos estamentos para que consignas como Ni Una Menos no queden sólo en palabras.

