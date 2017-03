“Nano” Perea y su dispar criterio para pedir renuncias

Leonardo “Nano” Perea

El presidente de la UCR de San Antonio de Areco, Leonardo Perea, sin tener el menor prurito ni vergüenza de hacer política con la desgracia ajena, utiliza burdamente un caso particular del Hospital, para subirse al debate público, dolido tal vez por el ninguneo del espacio político CAMBIEMOS, que al parecer eligió otros referentes para representarlo localmente.

Sin ideas ni propuestas -como siempre- y utilizando lugares comunes sin sustento, Perea sale a pedir la renuncia del secretario de Salud, con un asombroso e inescrupuloso oportunismo, haciendo uso de un caso puntual, intentando generalizarlo con temas que sensibilizan a la población. Pura politiquería.

Justo la UCR, que nada dijo de renuncias cuando su dirigente Oscar Aguad condonó 70.000.000 millones de pesos al grupo Macri. Nada dijo la UCR de renuncias cuando la canciller entregó, en acuerdos espurios, nada menos que la soberanía de la Argentina sobre las islas Malvinas. Tampoco habla de renuncias cuando el Ministro de Transporte otorgó permisos de vuelo exclusivos a empresas que se sospecha firmemente que son del Presidente o de su grupo. ¿Tampoco pidió la renuncia de Emilio Basavilbaso cuando bajó las jubilaciones por resolución, aduciendo alegremente un error. Donde está el pedido de renuncia de Perea a los funcionarios nacionales y provinciales que, no solo no resuelven, sino que pronuncian con provocaciones el conflicto con los docentes? ¿Tampoco pide Nano Perea la renuncia del Ministro de Trabajo, luego de una manifestación de 500.000 personas que dijeron basta al ajuste y a los despidos masivos? No. Eso lo presenta como temas menores porque son nacionales. Increíble!

La propia UCR NACIONAL -aunque algo tibiamente- plantea la necesidad de resolver de otra manera la grave conflictividad social y política que está generando el modelo liberal que defiende muy entusiasta Perea. Pero claro, como es nacional, según Nano eso no impacta en Areco. Pregunten en nuestro vecino BARADERO, con cientos de despidos, si no impactan las políticas nacionales en la problemática local. O en Pergamino si no, ya que tanto invitan a Cachi Gutiérrez a que hable de lo qué pasa en San Antonio de Areco.

Pero la verdad que no sorprende que Perea no pida renuncias a los funcionarios nacionales, aun cuando se descubren burdos negocios del gobierno con empresas de propiedad del mismo presidente, ya que sabe bien que el mismo problema lo tiene su espacio político a nivel local. Perea, en sus declaraciones, minimiza la cuestión nacional (como si fueran temas menores que no impactan en lo local), pero en breve vamos a poder observar como la misma corrupción del gobierno que defiende Perea, que hoy para suavizar visten con el ropaje de “conflicto de intereses”, es la que primó en los gobiernos locales del espacio que representa Perea y aún hoy sigue funcionando con esquemas jurídicos que hacen de pantalla a verdaderos escándalos.

Mariano Pinedo

Presidente del Bloque FPV

San Antonio de Areco