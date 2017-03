Buscan al “Pata” Fernández

Sergio Gerardo “Pata” Fernández

La Policía emitió un pedido a la comunidad para dar con un hombre de 32 años. Desde el domingo nada se sabe de él. La familia lo buscó por Carlos Keen. La pista del dinero aparece como el motivo de su desaparición

Un hombre de 32 años está siendo buscado tras haber dejado una carta en la que se despedía de sus seres queridos y decía que no volvería a molestarlos. Antes había ido al Hospital Municipal donde se despidió de su ex pareja.

Desde el domingo, a Sergio Gerardo Fernández no volvieron a verlo. Sus seres queridos hicieron la denuncia dando origen a un operativo de búsqueda. La Policía esta mañana solicitó colaboración a la comunidad para poder dar con su paradero.

Fernández salió del Hospital a las 6 de la mañana. Vestía una remera de color azul con una inscripción, pantalón de jean y una campera blanca deportiva. Mide 1.75 de estatura. También se informó que la familia lo busca por la zona de Carlos Keen aunque desde entonces perdieron todo contacto.

Esta madrugada hizo tres posteos en su cuenta en Facebook. A las 2:58 subió a la red social una misiva escrita 28 minutos antes. “Siendo las dos y media me encuentro solo en una habituación haciendo dos cartas las más importantes de mi vida porque son las últimas que escribo. Una para mi familia y otra para la mujer que siempre amé y nunca la cagué con nadie. Porque te amo demasiado, sí pido perdón públicamente a mi familia abos (sic) amor, a mis hijos y a la familia Benavidez por todo lo malo que use si sé que siempre quisieron lo mejor para mí pero bueno son un desastre se fundó”.

A las 3:29, volvió a despedirse de sus seres queridos. “Como me dijo mi mejor suegro: si lo cuidas tenés loco para rato. Qué gran verdad suegro lástima que terminamos así”, escribió. Y poco antes de ser visto en el Hospital volvió a escribir dejando en claro que el motivo de su desaparición estaría vinculada con el dinero. A las 5.34 posteó: “Me olvidé de algo más Hernán jamás te devolví la plata saves (sic) nunca te devolví nada. Ok amigo jamás te toque nada todo lo que publico acá es la gran verdad de todo, sin mentiras si nada estoy esperando que sean las seis de la mañana para ir a verte amor por última vez. Te amo si mucho pero mucho”

Las tres cartas que dijo haber escrito Fernández están dirigidas a su mujer, a “Fran y Santiago” y a su abogado.

A Fernández lo apodan “El Pata” es oriundo de San Antonio de Areco y hace unos años se radicó en Carlos Keen. Estuvo preso en la Comisaría de Luján y salió hace un año y medio de la cárcel de Junín.

Otra faceta del hombre ahora buscado tiene que ver con el deporte. Aficionado al atletismo, en septiembre de 2014 apareció en el 10º lugar de la clasificación general en la Media Maratón de Buenos Aires y un mes después figuró clasificado en la 9º posición en la Maratón Internacional de Buenos Aires lo que le valió el reconocimiento de la prensa local.

Pero al poco tiempo se comprobó que en los 42K había cortado camino ya que no figuraba en el parcial de los 21k. Ante esto Fernández, ensayó una débil defensa al sostener que lo había descalificado por ser un atleta que no estaba federado. Habló que lo discriminaron “y por eso consulté a un abogado y me aseguraron que me van a devolver el premio obtenido en buena ley. Lo voy a ir a reclamar junto al de 21 kilómetros”. Nada de eso prosperó.

Las dudas se terminaron de despejar cuando en noviembre de ese año participó en la Media Maratón de Carlos Keen donde hizo un pobre papel, llegando a duras penas a completar el recorrido.

Mientras el caso de su desaparición quizás por su propia voluntad lo lleva adelante la Fiscalía 9 y por ahora es “averiguación de paradero”, los investigadores tienen conocimiento que le pidió 12 mil dólares a una persona en Carlos Keen que era de su confianza y no volvió a pisar más la localidad.

Autor: Gustavo Charino