Alfajores de maizena “Habemus”: entre los mejores del país

Alfajores de maizena “Habemus” de San Antonio de Areco

Abril 05, 2017

El sábado fui al cine, luego de mucho tiempo, al Hoyts que está ubicado en el Shopping Dot para ver Logan. Fui a retirar mi entrada reservada, como todo ser normal, hasta que luego de pasar al lado del stand de golosinas (las más caras del mundo, ya que estamos) me encuentro con un cartel. Y no cualquier cartel. Con un cartel que nos insulta en la cara, nos escupe, nos moja la oreja y se nos ríe impunemente. Les dejo el susodicho cartel para que entiendan mi indignación:

Si, los alfajores, NUESTROS AMADOS ALFAJORES cayeron víctima de la “palermización gastronómica”, esa que pone empanadas en un frasco o que llama a una milanesa como “lonjas de tierna carne de ser vacuno campestre ensobradas en fino colchón de migas de pan sazonada suavemente y bañada en aceite de girasol”. Nuestros alfajores no son alfajores, son TORTAS SECAS, porque….hay que justificar que valgan 30 pesos…o porque hay lugares que quieren sentir que son exclusivos y que no venden “simples alfajores”. Sea como sea, esto tiene que llegar a la gente de Cines Hoyts para que revean su actitud y llamen a las cosas como son. CON LOS ALFAJORES NO, CINES HOYTS.

Vamos con lo nuestro. A pesar de ser este un blog de alfajores, debo reconocer que he pecado de no analizar demasiados alfajores de maizena…. ¿o maicena? Su denominación sin duda ya presenta problemas, y buscando en la web nos damos cuenta que no hay un criterio uniforme de cómo llamarlos. Maizena es una marca registrada para llamar a la fécula de maíz, sin embargo y por alguna razón esa denominación se olvidó y hoy casi nadie piensa en ese producto cuando hablamos de alfajores. Por esta razón acá serán llamados “de maizena”.

Por otro lado, en algún momento les conté que hay unos campeones absolutos de esta categoría: son los alfajores que hace mi madre, contra los cuales no hay competencia alguna y contra los cuales serán comparados inevitablemente. Partiendo de esta base podemos empezar nuestro análisis de los alfajores artesanales de maizena “Habemus” de San Antonio de Areco, enviados gentilmente por ellos para que yo les dé mi opinión.

Estos simpáticos alfajores artesanales vienen presentados en unas elegantes cajas de color dorado, con el logo de la pastelería en el frente y una ventana que deja ver su contenido.

En esta foto pueden ver la comparación del tamaño del alfajor apto para celíacos en relación a una moneda de un peso, un tamaño normal para alfajores de maizena.

Las galletas de estos alfajores son suaves, esponjosas y generan bastantes migas. Sin embargo recomiendo probarlos luego de un tiempo en heladera para que estén más compactos. Cuando mordemos, uno de los primeros miedos que suele tener el alfajómano de larga data desaparece: estos alfajores de maizena pasan la prueba de la “sequedad” con total confianza.

Es bien sabido que la mayoría de los alfajores de este tipo se enfrentan con el problema de quedarse atorados tanto en el paladar como en la garganta y sin ayuda de algo para tomar se convierten en un problema. Por suerte los alfajores “Habemus” no sufren de este problema, su masa está en el punto justo para no necesitar ayuda en su consumo. En su conjunto presentan un sabor delicado a manteca y una dulzura justa, sin fuertes sabores que neutralicen al relleno.

La cantidad de coco rallado que rodea el relleno está en su justa medida y no destaca, por su parte el dulce de leche posee una textura suave y cremosa, con la dulzura justa para complementar las galletas, sin exceso de partículas de azúcar, las cuales suelen ser bastante molestas.

Con respecto a la versión sin gluten, tanto visualmente como al paladar presentan características muy parecidas por lo que los celíacos pueden sentirse a gusto con estos alfajores, ya que estarán teniendo una experiencia muy parecida a la del alfajor común.

En definitiva: ¿Valen o no la pena estos alfajores? La respuesta es SI. Son realmente deliciosos, si bien a temperatura ambiente pueden generar excesos de migas, por lo que un rato de heladera a mi gusto hará que el sabor resalte.

Calificación final del Lord: 4 sobre 5.

Si se dan una vuelta por San Antonio de Areco sin duda una visita a este lugar valdrá la pena. Aquí pueden acceder al Facebook de la Pastelería Habemus: https://www.facebook.com/Habemus-La-Pasteler%C3%ADa-1475672162728237/

“Habemus” pastelería – Alsina 130

San Antonio de Areco