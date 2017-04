Paula Suárez formará parte de la renovada conducción bonaerense del GEN

Ricardo Vázquez – Paula Suárez

La ex Concejal del GEN de San Antonio de Areco tendrá a su cargo la estratégica Secretaría de Capacitación

El partido GEN, liderado por Margarita Stolbizer, se reunió en La Plata para definir sus autoridades en la provincia de Buenos Aires. La conducción quedó en manos del ex senador Ricardo Vázquez, mientras que la vicepresidencia quedó a cargo de Marianela López, concejal de 9 de Julio.

Paula Suárez, concejal de San Antonio de Areco (2011-2015), fue elegida por el partido para ocupar la Secretaría de Capacitación, que tiene como fin el objetivo clave de armar y formar a los cuadros políticos del partido en toda la provincia.

“Si bien me considero alguien que todavía tiene que aprender muchísimo en política, mi experiencia como funcionaria, concejal y presidente del Concejo, sumado a lo que me preocupé por estudiar y aprender en todos estos años, me lleva a esta posibilidad de aportar al partido en la formación de nuevos cuadros políticos”, indicó Paula, quien no se olvidó de agradecer a sus referentes: “En este crecimiento y en esta posibilidad que tengo hoy, debo destacar la figura de Andrés Antedoménico, que ha sido y es muy generoso y promueve el crecimiento de las figuras que tiene alrededor, nos acompaña para crecer y eso es más que valorable”.

Por su parte, Ricardo Vázquez, actual titular del GEN bonaerense indicó que el partido está desarrollando “una oposición responsable”, y agregó: “Creemos que hay que inaugurar una nueva etapa política en la Argentina de mayor diálogo. Hay una intencionalidad de profundizar la grieta, no de cerrarla, lo hace el kirchnerismo y el gobierno, y no conozco ninguna sociedad en el mundo que haya crecido en base a una fuerte división de sus componentes”.

La autoridad del partido en la Provincia, afirmó que van a apuntar a sumar concejales para que manejen el GEN a nivel distrital y así afianzar la territorialidad del partido. Al respecto, adelantó que en mayo van a comenzar fuertemente la campaña con los nombres definidos.

